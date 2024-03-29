Украина призывает Индию пересмотреть связи с Россией – FT

Тесные связи Индии с Россией основываются на "испаряющемся" советском наследии, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, призвав Нью-Дели поддержать Киев. Об этом пишет FT, сообщает Зеркало недели.

Находясь с визитом в Индии, Кулеба также отметил, что страна должна быть обеспокоена углублением связей РФ с Китаем, который находится в напряженном пограничном конфликте со своим южным соседом.

"Сотрудничество между Индией и Россией в значительной степени основывается на советском наследии. Но это не то наследие, которое будет сохраняться веками; это наследие, которое испаряется" , - сказал министр.

Индия и Китай имеют нерешенный пограничный спор, который в последний раз обострялся в 2020 году, когда погибли по меньшей мере 24 человека. Эскалация привела к наращиванию десятков тысяч военных на передовых позициях в Гималаях по обе стороны. Индия заявляет, что регулярные связи с Китаем не будут возобновлены, пока не решится пограничный спор.

"Китайско-российские отношен ﻿ ия должны быть предметом особого внимания для Индии на фоне ее прерогатив в сфере национальной безопасности" , - сказал Кулеба.

Украина пыталась получить поддержку Индии и многих других стран Глобального Юга. Эти государства в основном избегали становиться на чью-то сторону в войне, которую они считают делом богатых стран, и экономическую цену которой они заплатили нарушением торговли и ростом расходов.

Россия остается крупнейшим поставщиком оружия в Индию, несмотря на недавние усилия Нью-Дели диверсифицировать поставки, в частности, обращаясь во Францию, США и другие страны. Индия также стала ведущим покупателем российской нефти со скидками, после того как РФ на фоне санкций Запада перенаправила поставки.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в этом месяце поздравил главу Кремля Владимира Путина с "переизбранием" на пост президента РФ на выборах, где результаты были определены заранее.

Кулеба сказал, что самая большая по численности населения страна мира может многое выиграть от расширения торговых и технологических связей с Киевом, предложив индийским компаниям принять участие в послевоенном восстановлении Украины.

"После войны Украина, вероятно, станет самой большой строительной площадкой в мире и индийские компании могут принять участие в восстановлении" , - отметил глава МИД.

По словам министра, Украина сейчас стремится "восстановить торговлю" с Индией, в частности экспорт сельскохозяйственной продукции, такой как подсолнечное масло, и покупать больше индийских товаров.

После российского вторжения в Украину в 2022 году Кулеба заявил, что в каждом барреле российской нефти, который покупает Индия, есть "доля украинской крови" - это был прямой упрек российско-индийским отношениям.

С того времени Киев старается наладить отношения с Нью-Дели, пытаясь привлечь на свою сторону больше стран.

В преддверии визита Кулебы на прошлой неделе Моди и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. В пятницу, 29 марта, глава МИД Украины должен встретиться с министром иностранных дел Индии.

Визит Кулебы в Нью-Дели проходит в то время, когда Украина переживает сложный этап после полномасштабного вторжения России, ведь одобрение помощи от США застряло в Конгрессе из-за сопротивления некоторых республиканцев.

Однако Кулеба выразил уверенность, что Вашингтон предоставит новый пакет помощи, вне зависимости от результата президентских выборов в США.

"Вопрос не в том, будет ли (помощь от США - ред.), а в том, когда и как" , - сказал глава МИД, добавив, что большинство как демократов, так и республиканцев выступают за поддержку Украины.

"Трамп сам сказал, что он не против помощи Украине. Он просто хочет изменить способ предоставления этой помощи – от грантов до кредитов с нулевой процентной ставкой" , – сказал Кулеба.

По его словам, Киев готов рассмотреть этот вариант, но, как добавил министр, "дьявол скрывается в деталях".

Под руководством премьера Нарендры Моди Индия позиционирует себя как глобальный игрок, который может быть посредником между Западом и Россией в отношении войны РФ против Украины.

Моди несколько раз разговаривал с главой Кремля и президентом Украины. С Зеленским премьер-министр Индии также встречался в мае прошлого года на полях саммита G7 в Японии. Во время встречи в сентябре 2022 года с Путиным Моди сказал российскому диктатору, что сейчас не эпоха войны. Нью-Дели настаивает на необходимости переговоров между Украиной и РФ.