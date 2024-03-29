Україна закликає Індію переглянути зв'язки з Росією – FT

Тісні зв'язки Індії з Росією ґрунтуються на "радянській спадщині, що випаровується", заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, закликавши Нью-Делі підтримати Київ. Про це пише FT, повідомляє Дзеркало тижня.

Перебуваючи з візитом в Індії, Кулеба також зазначив, що країна має бути стурбована поглибленням зв'язків РФ із Китаєм, який перебуває у напруженому прикордонному конфлікті зі своїм південним сусідом.

"Співпраця між Індією та Росією значною мірою ґрунтується на радянській спадщині. Але це не та спадщина, яка зберігатиметься століттями; це спадщина, яка випаровується" , - сказав міністр.

Індія та Китай мають невирішену прикордонну суперечку, яка востаннє загострювалася у 2020 році, коли загинуло щонайменше 24 людини. Ескалація призвела до нарощування десятків тисяч військових на передових позиціях у Гімалаях з обох боків. Індія заявляє, що регулярні зв'язки з Китаєм не будуть відновлені, поки не вирішиться прикордонна суперечка.

"Китайсько-російські відносини повинні бути предметом особливої уваги для Індії на тлі її прерогатив у сфері національної безпеки" , - сказав Кулеба.

Україна намагалася здобути підтримку Індії та багатьох інших країн Глобального Півдня. Ці держави здебільшого уникали ставати на чийсь бік у війні, яку вони вважають справою багатих країн, і економічну ціну якої вони заплатили у вигляді порушення торгівлі та зростання витрат.

Росія залишається найбільшим постачальником зброї до Індії, попри нещодавні зусилля Нью-Делі диверсифікувати поставки, зокрема, звертаючись до Франції, США та інших країн. Індія також стала провідним покупцем російської нафти зі знижками після того, як РФ на тлі санкцій Заходу перенаправила поставки.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді цього місяця привітав главу Кремля Владіміра Путіна з “переобранням” на посаду президента РФ на виборах, де результати були визначені заздалегідь.

Кулеба сказав, що найбільша за чисельністю населення країна світу може багато виграти від розширення торговельних і технологічних зв'язків з Києвом, запропонувавши індійським компаніям взяти участь у післявоєнній відбудові України.

"Після війни Україна, ймовірно, стане найбільшим будівельним майданчиком у світі, й індійські компанії можуть взяти участь у відновленні" , - зазначив глава МЗС.

За словами міністра, Україна зараз прагне "відновити торгівлю" з Індією, зокрема, експорт сільськогосподарської продукції, такої як соняшникова олія, і купувати більше індійських товарів.

Після російського вторгнення в Україну у 2022 році Кулеба заявив, що в кожному барелі російської нафти, який купує Індія, є "добряча частка української крові" - це був прямий докір російсько-індійським відносинам.

Відтоді Київ старається налагодити відносини з Нью-Делі, намагаючись залучити на свій бік більше країн.

Напередодні візиту Кулеби минулого тижня Моді та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову. У п'ятницю, 29 березня, глава МЗС України має зустрітися з міністром закордонних справ Індії.

Візит Кулеби до Нью-Делі відбувається в той час, коли Україна переживає складний етап після повномасштабного вторгнення Росії, адже схвалення допомоги від США застрягло у Конгресі через опір деяких республіканців.

Однак Кулеба висловив упевненість, що Вашингтон надасть новий пакет допомоги, незалежно від результату цьогорічних президентських виборів у США.

"Питання не в тому, чи буде (допомога від США — ред.), а в тому, коли і як" , - сказав глава МЗС, додавши, що більшість як демократів, так і республіканців виступають за підтримку України.

"Трамп сам сказав, що він не проти допомоги Україні. Він просто хоче змінити спосіб надання цієї допомоги - від грантів до кредитів з нульовою відсотковою ставкою" , - сказав Кулеба.

За його словами, Київ готовий розглянути цей варіант, але, як додав міністр, "диявол ховається в деталях".

Під керівництвом прем'єра Нарендри Моді Індія позиціонує себе як глобальний гравець, який може бути посередником між Заходом і Росією щодо війни РФ проти України.

Моді кілька разів розмовляв з главою Кремля та президентом України. Із Зеленським прем'єр-міністр Індії також зустрічався у травні минулого року на полях саміту G7 у Японії. Під час зустрічі у вересні 2022 року з Путіним Моді сказав російському диктатору, що зараз не епоха війни. Нью-Делі наполягає на необхідності переговорів між Україною та РФ.