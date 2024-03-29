Комитет рассмотрел все депутатские правки к законопроекту о мобилизации

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел все 4269 поправок, поданных народными депутатами ко второму чтению законопроекта о мобилизации. Об этом рассказал народный депутат от "Голоса", секретарь комитета Роман Костенко, сообщает Украинская правда.

"Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки прошел все правки к законопроекту о мобилизации" , - сказал Костенко.

В то же время это не означает, что документ уже готов к рассмотрению во втором чтении в сессионном зале парламента.

Теперь члены Комитета по вопросам нацбезопасности будут работать над дополнительными комитетскими правками и формированием финальной сравнительной таблицы.

Начало рассмотрения законопроекта в сессионном зале парламента будет зависеть от сроков завершения этой работы.