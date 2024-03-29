Комітет розглянув усі депутатські правки до законопроекту про мобілізацію
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки розглянув усі 4269 правок, поданих народними депутатами до другого читання законопроєкту про мобілізацію. Про це розповів народний депутат від "Голосу", секретар комітету Роман Костенко, повідомляє Українська правда.
"Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки пройшов усі правки до законопроєкту про мобілізацію", - сказав Костенко.
Водночас це не означає, що документ уже готовий до розгляду в другому читанні в сесійній залі парламенту.
Тепер члени Комітету з питань нацбезпеки працюватимуть над додатковими комітетськими правками та формуванням фінальної порівняльної таблиці.
Початок розгляду законопроєкту в сесійній залі парламенту залежатиме від термінів завершення цієї роботи.