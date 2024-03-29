Комітет розглянув усі депутатські правки до законопроекту про мобілізацію

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки розглянув усі 4269 правок, поданих народними депутатами до другого читання законопроєкту про мобілізацію.﻿﻿ Про це розповів народний депутат від "Голосу", секретар комітету Роман Костенко, повідомляє Українська правда.

"Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки пройшов усі правки до законопроєкту про мобілізацію", - сказав Костенко.

Водночас це не означає, що документ уже готовий до розгляду в другому читанні в сесійній залі парламенту.

Тепер члени Комітету з питань нацбезпеки працюватимуть над додатковими комітетськими правками та формуванням фінальної порівняльної таблиці.

Початок розгляду законопроєкту в сесійній залі парламенту залежатиме від термінів завершення цієї роботи.