В Армении заблокировали показ пропагандистских программ Соловьева

В Армении заблокировали трансляцию российских пропагандистских телепередач "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Об этом заявил заместитель министра высокотехнологичной промышленности Армении Авет Погосян.

По словам чиновника, трансляция пропагандистских шоу Соловьева была заблокирована из-за "непрерывных нарушений, зафиксированных в последнее время".