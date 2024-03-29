У Вірменії заблокували показ пропагандистських програм Соловйова

У Вірменії заблокували трансляцію російських пропагандистських телепередач "Вечер с Владимиром Соловьевым" і "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Про це заявив заступник міністра високотехнологічної промисловості Вірменії Авет Погосян.

За словами посадовця, трансляція пропагандистських шоу Соловйова була заблокована через "безперервні порушення, зафіксовані останнім часом".