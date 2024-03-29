У Вірменії заблокували показ пропагандистських програм Соловйова
У Вірменії заблокували трансляцію російських пропагандистських телепередач "Вечер с Владимиром Соловьевым" і "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Про це заявив заступник міністра високотехнологічної промисловості Вірменії Авет Погосян.
За словами посадовця, трансляція пропагандистських шоу Соловйова була заблокована через "безперервні порушення, зафіксовані останнім часом".
"ЗАТ "Мережа телерадіомовлення Вірменії" на підставі статей 5 і 6 угоди "Про співпрацю у сфері масових телекомунікацій між урядом Республіки Вірменія та Кабміном Російської Федерації", факту постійних порушень, зафіксованих останнім часом Комісією з телебачення та радіо РВ, заблокувало трансляцію авторських програм...на території Республіки Вірменія", – зазначив Погосян.