В военном комитете США оценили риски масштабного наступления РФ

Глава объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун заявил, что не знает, сможет ли Россия организовать новое крупное наступление в Украине. Такое заявление сделал Браун во время общения с журналистами, которое цитирует Defence One, сообщает Лига.net.

По его словам, Конгрессу следует одобрить новый пакет помощи Украине как можно скорее.

Он отметил, что в обозримом будущем Силы обороны столкнутся с продолжением ударов захватчиков.

"Я не знаю, смогут ли россияне организовать крупное наступление. Я имею в виду, если вы посмотрите на то, что произошло в течение прошлого года" , — сказал Браун.

Военачальник заявил, что оккупанты бросили много сил, личного состава, систем вооружения и транспорта, чтобы добиться того, что они имеют на сегодняшний день.