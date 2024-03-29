У воєнному комітеті США оцінили ризики масштабного наступу РФ

Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун заявив, що не знає, чи Росія зможе організувати новий великий наступ в Україні. Таку заяву зробив Браун під час спілкування з журналістами, яке цитує Defence One, повідомляє Ліга.net.

За його словами, Конгресу слід схвалити новий пакет допомоги Україні якнайшвидше.

Він зазначив, що в найближчому майбутньому Сили оборони зіткнуться з продовженням ударів загарбників.

"Я не знаю, чи росіяни зможуть організувати великий наступ. Я маю на увазі, якщо ви подивитеся на те, що сталося протягом минулого року" , – сказав Браун.

Воєначальник заявив, що окупанти кинули багато сил, особового складу, систем озброєння та транспорту, аби досягти того, що вони мають на сьогодні.

"І, я б сказав, це майже м'ясорубка" , – наголосив генерал.



