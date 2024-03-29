Оккупанты обьявили призыв мужчин в Донецкой и Луганской областях

На оккупированных частях Донецкой и Луганской областей с 1 апреля захватчики объявили призыв мужчин 1994 — 2006 годов рождения, сообщает Новое время.

Соответствующие «приказы» были опубликованы на портале «главы ДНР» Дениса Пушилина и сайте главаря «ЛНР» Леонида Пасечника.

«Документами» передается создание призывных комиссий. Также руководителям местных оккупационных администраций рекомендуется лично контролировать этот процесс, а также оказывать поддержку комиссиям и еженедельно анализировать результаты поиска уклонений.

Также главы оккупационных администраций «приказывают» с 1 апреля по 15 июля, а также с 1 октября по 31 декабря организовать медобследование граждан, подпадающих под призыв.

Согласно «приказам», информацию о результатах весеннего призыва оккупационные администрации должны предоставить до 1 августа 2024 года, а осеннего — до 15 января 2025 года.