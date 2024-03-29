Окупанти оголосили призов чоловіків у Донецькій та Луганській областях

На окупованих частинах Донецької та Луганської областей з 1 квітня загарбники оголосили призов чоловіків 1994-2006 років народження, повідомляє Новое время.

Відповідні «накази» були опубліковані на порталі «голови ДНР» Дениса Пушиліна та сайті ватажка «ЛНР» Леоніда Пасічника.

«Документами» передається створення призовних комісій. Також керівникам місцевих окупаційних адміністрацій рекомендується особисто контролювати цей процес, а також надавати підтримку комісіям та щотижня аналізувати результати пошуку ухилянь.

Також голови окупаційних адміністрацій «наказують» з 1 квітня по 15 липня, а також з 1 жовтня по 31 грудня організувати медобстеження громадян, які підпадають під призов.

Згідно «наказів», інформацію про результати весняного призову окупаційні адміністрації повинні надати до 1 серпня 2024 року, а осіннього — до 15 січня 2025 року.