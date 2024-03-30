Украинские войска уничтожили еще 730 оккупантов и 29 танков

С начала большого вторжения ВСУ ликвидировали 441 520 российских армейцев, сообщает Деловая столица.

Оперативную информацию о потерях врага на разных участках фронта обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.24 ориентировочно составляют:

личного состава – 441 520 (+730) человек;

танков ‒ 6 951 (+29) ед;

боевых бронированных машин – 13 284 (+20);

артиллерийских систем – 11 006 (+15);

РСЗО ‒ 1 023;

средства ПВО – 736 (+1);

самолетов – 347;

вертолетов ‒ 325;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 701 (+45);

крылатые ракеты – 2046 (+24);

корабли/катера – 26;

подводные лодки – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 14 670 (+25);

специальная техника – 1 814 (+7).

Данные уточняются.