Украинские войска уничтожили еще 730 оккупантов и 29 танков
С начала большого вторжения ВСУ ликвидировали 441 520 российских армейцев, сообщает Деловая столица.
Оперативную информацию о потерях врага на разных участках фронта обнародовали в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – 441 520 (+730) человек;
- танков ‒ 6 951 (+29) ед;
- боевых бронированных машин – 13 284 (+20);
- артиллерийских систем – 11 006 (+15);
- РСЗО ‒ 1 023;
- средства ПВО – 736 (+1);
- самолетов – 347;
- вертолетов ‒ 325;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 701 (+45);
- крылатые ракеты – 2046 (+24);
- корабли/катера – 26;
- подводные лодки – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 14 670 (+25);
- специальная техника – 1 814 (+7).
Данные уточняются.