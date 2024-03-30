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Украинские войска уничтожили еще 730 оккупантов и 29 танков

Украинские войска уничтожили еще 730 оккупантов и 29 танков
Фото: Facebook

С начала большого вторжения ВСУ ликвидировали 441 520 российских армейцев, сообщает Деловая столица.

Оперативную информацию о потерях врага на разных участках фронта обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – 441 520 (+730) человек;
  • танков ‒ 6 951 (+29) ед;
  • боевых бронированных машин – 13 284 (+20);
  • артиллерийских систем – 11 006 (+15);
  • РСЗО ‒ 1 023;
  • средства ПВО – 736 (+1);
  • самолетов – 347;
  • вертолетов ‒ 325;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 701 (+45);
  • крылатые ракеты – 2046 (+24);
  • корабли/катера – 26;
  • подводные лодки – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 14 670 (+25);
  • специальная техника – 1 814 (+7).

Данные уточняются.

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