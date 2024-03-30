Українські війська знищили ще 730 окупантів та 29 танків
З початку великого вторгнення ЗСУ ліквідували 441 520 російських армійців, повідомляє Ділова столиця.
Оперативну інформацію щодо втрат ворога на різних ділянках фронту оприлюднили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 441 520 (+730) осіб;
- танків ‒ 6 951 (+29) од;
- бойових броньованих машин ‒ 13 284 (+20);
- артилерійських систем ‒ 11 006 (+15);
- РСЗВ ‒ 1 023;
- засоби ППО ‒ 736 (+1);
- літаків ‒ 347;
- гелікоптерів ‒ 325;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 8 701 (+45);
- крилаті ракети ‒ 2 046 (+24);
- кораблі / катери ‒ 26;
- підводні човни ‒ 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 14 670 (+25);
- спеціальна техніка ‒ 1 814 (+7).
Дані уточнюються.