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Українські війська знищили ще 730 окупантів та 29 танків

Українські війська знищили ще 730 окупантів та 29 танків
Фото: Facebook

З початку великого вторгнення ЗСУ ліквідували 441 520 російських армійців, повідомляє Ділова столиця.

Оперативну інформацію щодо втрат ворога на різних ділянках фронту оприлюднили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 441 520 (+730) осіб;
  • танків ‒ 6 951 (+29) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 13 284 (+20);
  • артилерійських систем ‒ 11 006 (+15);
  • РСЗВ ‒ 1 023;
  • засоби ППО ‒ 736 (+1);
  • літаків ‒ 347;
  • гелікоптерів ‒ 325;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 8 701 (+45);
  • крилаті ракети ‒ 2 046 (+24);
  • кораблі / катери ‒ 26;
  • підводні човни ‒ 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 14 670 (+25);
  • спеціальна техніка ‒ 1 814 (+7).

Дані уточнюються.

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