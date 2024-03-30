В Минреинтеграции ответили, как получить льготы на коммуналку для участников боевых действий
Участники боевых действий в Украине могут получить льготы на коммунальные услуги. В частности, государство предусмотрело для них скидку в 75% на коммуналку, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение Минреинтеграции в Telegram.
Получить льготы на коммуналку могут лица, которые уже получили статус участника боевых действий. То есть, если вы только в процессе оформления статуса, льготы на коммунальные услуги вы пока не сможете оформить.
После получения статуса УБД, необходимо подать два заявления: о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП) и о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Подавать эти заявления нужно в Пенсионный фонд Украины. Кроме заявлений, УБД также нужно иметь оригиналы и копии:
- паспорта;
- идентификационного кода;
- удостоверения УБД.
Подать заявления и необходимые документы можно:
- в ближайшем сервисном центре ПФУ;
- через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
- через приложение Дія (нужна верификация с помощью Дія.Підпис).