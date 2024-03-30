У Мінреінтеграції відповіли, як отримати пільги на комуналку для учасників бойових дій

Учасники бойових дій в Україні можуть отримати пільги на комунальні послуги. Зокрема, держава передбачила для них знижку у 75% на комуналку, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить допис Мінреінтеграції в Telegram.

Одержати пільги на комуналку можуть особи, які вже отримали статус учасника бойових дій. Тобто, якщо ви лише в процесі оформлення статусу, пільги на комунальні послуги ви поки не зможете оформити.

Після отримання статусу УБД, необхідно подати дві заяви: про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП) та про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Подавати ці заяви потрібно у Пенсійний фонд України. Окрім заяв, УБД також потрібно мати оригінали та копії:

паспорти;

ідентифікаційного коду;

посвідчення УБД.

Подати заяви та необхідні документи можна: