Побег за 21 тысячу долларов: ГПСУ разоблачила очередную "схему" для уклонистов
Пограничники и правоохранители разоблачили "схему" побега уклонистов в Венгрию. Всего "услуга" для трех нарушителей стоила 21,5 тысячи долларов, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
"Трое нарушителей планировали незаконно попасть в Венгрию. Они договорились с организатором канала о содействии в пересечении границы. "Технические" моменты "операции" брал на себя пособник, также местный житель. Всего переход госграницы стоил 21,5 тысячи долларов", - пишет ГПСУ.
Как объясняет ГПСУ, нарушители были задержаны во время транспортировки уклонистов к границе.
Организаторам незаконной переправки объявили о подозрении. Сейчас они находятся в изоляторе. Остальные привлечены к административной ответственности.
Напомним, что Служба безопасности Украины недавно разоблачила ряд организаторов сделок, которые продавали военнообязанным поддельные документы для побега в Евросоюз.