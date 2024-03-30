Втеча за 21 тисячу доларів: ДПСУ викрила чергову "схему" для ухилянтів

Прикордонники та правоохоронці викрили "схему" втечі ухилянтів до Угорщини. Усього "послуга" для трьох порушників коштувала 21,5 тисячі доларів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Троє порушників планували незаконно потрапити до Угорщини. Вони домовилися з організатором каналу про сприяння у перетині кордону. "Технічні" моменти "операції" брав на себе пособник, також місцевий житель. Усього перехід держрубежу коштував 21,5 тисячі доларів" , - пише ДПСУ.

Як пояснює ДПСУ, порушників було затримано під час транспортування ухилянтів до кордону.

Організаторам незаконного переправлення оголосили про підозру. Наразі вони перебувають в ізоляторі. Інших притягнуто до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, що Служба безпеки України нещодавно викрила низку організаторів оборудок, які продавали військовозобов’язаним підроблені документи для втечі до Євросоюзу.