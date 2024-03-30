СМИ: Россия впервые применила против Украины 1,5-тонную авиабомбу
Россия применила против Украины тяжелую авиабомбу ОДАБ-1500, атаковав Сумщину, сообщает Деловая столица.
Об этом пишет военный эксперт BILD Юлиан Репке.
Оккупанты сбросили 1,5-тонный боеприпас на Большую Писаревку на Сумщине. После удара в небо поднялось облако дыма высотой около километра.
Объемно-детонирующая авиационная бомба – это термобарический снаряд времен СССР, который за 10 метров до попадания в цель выпускает горючую жидкость в виде аэрозоля и поджигает его.
"Это называют объемным взрывом. Ранее ВС РФ сбрасывали ОДАБ, но малейшей массы: от 170 до 500 кг", — говорит эксперт.