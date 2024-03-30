ЗМІ: Росія вперше застосувала проти України 1,5-тонну авіабомбу

Росія застосувала проти України важку авіабомбу ОДАБ-1500, атакувавши Сумщину, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише пише воєнний експерт BILD Юліан Рьопке.

Окупанти скинули 1,5-тонний боєприпас на Велику Писарівку, що на Сумщині. Після удару в небо піднялася хмара диму заввишки близько кілометра.

Об'ємно-детонувальна авіаційна бомба — це термобаричний снаряд часів СРСР, який за 10 метрів до влучення в ціль випускає горючу рідину у вигляді аерозолю і підпалює його.