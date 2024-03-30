Воздушные силы: Россия запустила ракету по Украине

Российские военные днем 30 марта атаковали ракетой Украину, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы.

Сначала военные написали, когда ракета была на Николаевщине и летела курсом на северо-запад.

Через 15 минут ПС написали, что ракета летела с юга на Николаевщину и Кировоградщину. Еще через 10 минут - что ракета летит на Изюм в Харьковской области.

Пока неизвестно, это все одна ракета или их было три.

О сбивании или попадании пока нет информации.

В южных областях тревога звучит уже более 2 часов.