Повітряні сили: Росія запустила ракету по Україні

Російські військові вдень 30 березня атакували ракетою Україну, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили.

Спершу військові написали, коли ракета була на Миколаївщині та летіла курсом на північний захід.

За 15 хвилин ПС написали, що ракета летіла з півдня на Миколаївщину та Кіровоградщину. Ще за 10 хвилин – що ракета летить на Ізюм на Харківщині.

Наразі невідомо, це все одна ракета чи їх було три.

Про збиття або влучання наразі немає інформації.

У південних областях тривога лунає вже понад 2 години.