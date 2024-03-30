Минэнергетики: Аварийные отключения электроэнергии отменены в шести областях
Аварийные отключения электроэнергии отменили сразу в шести областях, с ограничениями остается Харьковщина, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
В частности, аварийные отключения электроснабжения отменены в:
Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.
Сложная ситуация остается в Харьковской области, где обесточенными остаются более 18 тыс домохозяйств. В Харькове сетевые ограничения применены для 120 тыс абонентов.
Напомним:
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов обнародовал обновленные графики почасовых отключений электроэнергии в Харькове и области в период с 1 по 7 апреля.
Сейчас электропитание Харькова происходит силами других регионов, а на восстановление теплоцентрали понадобятся годы.