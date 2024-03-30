Міненергетики: Аварійні відключення електроенергії скасовано у шести областях

Аварійні відключення електроенергії скасували одразу у Шести областях, з обмеженнями залишається Харківщина, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, аварійні відключення електропостачання скасовані у:

Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

Складна ситуація залишається у Харківській області, де знеструмленими залишаються понад 18 тис домогосподарств. У Харкові мережеві обмеження застосовані для 120 тис абонентів.

Нагадаємо:

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов оприлюднив оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період із 1 по 7 квітня.

Наразі електроживлення Харкова відбувається силами інших регіонів, а на відновлення теплоцентралі знадобляться роки.