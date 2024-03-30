Британская разведка: Россия ежемесячно набирает на войну 30 тысяч новых солдат

Россия набирает ежемесячно в армию около 30 тысяч новых солдат. Это позволяет ему покрывать потери и продолжать войну против Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter (Х).

Как говорится в сводке, российские войска продолжали постепенное продвижение к западу от Авдеевки. Разведка предполагает, что в конце марта 2024 года россияне могли взять под контроль два села - Тоненькое и Орловка.

"Россия продолжает атаковать несколько других точек на линии фронта, но за последние недели достигла незначительного прогресса", - отмечает Минобороны Британии.

В Британии добавляют, что Россия имеет значительное количественное преимущество, в частности, в технике и боеприпасах.

"Вероятно, ежемесячно она набирает примерно 30 тысяч дополнительных солдат и, скорее всего, может продолжать нести потери и продолжать атаки, направленные на истощение украинских сил", - говорится в сводке.

Что происходит на фронте

Напомним, российские оккупанты зимой усилили штурмы на фронте. В частности, россиянам удалось захватить Авдеевку и соседние села. Но Силы обороны удерживают позиции возле Авдеевки, не дают врагу продвигаться дальше.

Кроме того, ранее украинские военные также сообщали, что оккупанты хотят захватить Часов Яр в Донецкой области. Бои на этом участке фронта продолжаются.