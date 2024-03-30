Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк рассматривает вариант привязки гривны к евро вместо доллара

Из-за того, что в Украине растет доля валютных сделок в евро, Национальный банк предположил, что в скором времени встанет вопрос привязки курса гривны к евро вместо доллара. Об этом говорится в сообщении Совета оверсайта индикаторов денежного и валютного рынка, опубликованном на официальном сайте﻿ НБУ 26 марта 2024 года.

По операциям по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро вплотную приблизилась к 50%, и участники рынка уже нуждаются в расчете индикатора справочного значения курса гривны к евро на межбанке по состоянию на 12 часов, который сейчас имеется только для доллара.

«Продолжение этой тенденции с учетом евроинтеграционных стремлений Украины может уже в обозримом будущем актуализировать вопрос целесообразности перехода из доллара к евро как основной валюты курсовой привязки», — говорится в сообщении.

2. Банки активно меняют процентные ставки по депозитам

На уходящей неделе сразу пять банков снизили процентные ставки по депозитам в национальной валюте. Такое решение – вынужденная реакция на снижение ставки НБУ по депозитным сертификатам (один из основных источников заработка для банков) с 19 до 17,5% годовых с 15 марта 2024 года.

Идея Банк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев с 15,75 до 15,50% годовых.

Аккордбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев: на 3 месяца – с 17 до 16,50% годовых; на 6 месяцев – с 16,50 до 16% годовых;

на 12 месяцев – с 16 до 15% годовых.

Банк Львов снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 15 до 14,50% годовых;

на 6 месяцев – с 16 до 15,50% годовых; на 9 и 12 месяцев – с 16 до 15% годовых.

Укргазбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев на 1% годовых:

на 3 месяца – с 5,50 до 4,50% годовых;

на 6 месяцев – с 14,50 до 13,50% годовых;

на 9 и 12 месяцев – с 15,50 до 14,50% годовых.

Альянс Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 9 и 12 месяцев на 0,50% годовых:

на 9 месяцев – с 14,50 до 14% годовых;

на 12 месяцев – с 14 до 13,50% годовых.

3. Райффайзен Банк изменил правила начисления кешбэка по своим картам

С 25 марта 2024 года Райффайзен Банк изменил условия программы начисления кешбэка по своим картам. Теперь по картам «Райф» и «Райф+», в том числе и по картам «АТБ» и VISA Fishka будет начисляться кешбэк в 3 категориях:

- кафе и рестораны (МСС: 5811, 5812, 5813, 5814) — 2%;

- аптеки (МСС: 5122, 5912) — 1.5%;

- метро в пределах Украины (МСС: 4111) — 10%.

Максимальная сума кешбэка, которую можно накопить за месяц, составляет 500 грн. Вывод на карточный счет – минимум 100 грн.

4. ПУМБ меняет тарифы по своим картам

С 1 апреля 2024 года ПУМБ меняет тарифы по дебетовой карте «ВсеКарта», а именно:

- меняется размер комиссии за снятие наличных в банкоматах и кассах за пределами Украины – 1,5% от суммы;

- уменшается комиссия за осуществление переводов с карт банка на карты иностранных банков и финансовых компаний с 2 до 1%

С 30 апреля 2024 года ПУМБ меняет тарифы по кредитной карте «ВсеМожу», а именно:

- устанавливается лимит на бесплатные снятия наличных в кассах банка в пределах собственных средств – 2 раза в месяц, при этом общая сумма не должна превышать 500 000 грн. Свыше этого лимита комиссия составит 1,5% от суммы снятия;

- снижается комиссия за снятие наличных за границей в пределах собственных средств – 1,5% от суммы;

- снижается комиссия за перевод средств по Украине с использованием реквизитов IBAN (в том числе на счета других клиентов банка) в пределах собственных средств:

- если он произведен в отделении банка – 1,5% от суммы;

- при использовании системы ПУМБ Online – 0,5%, но не менее 3 грн и не более 500 грн;

- меняется комиссия за перевод средств с карты на карту с использованием сторонних сервисов:

- за счет кредитных средств – 2,99%;

- в пределах остатка собственных средств – 0,5%.

5. Sense Bank продлил срок действия акционной рассрочки

Sense Bank продлил оформление «Моментальной рассрочки» на акционных условиях – с годовой процентной ставкой 0,01% и без ежемесячной комиссии на срок 3 месяца – еще на 2 месяца, а именно с 1 апреля по 31 мая 2024 года.

Акционная рассрочка оформляется на сумму покупки от 1000 до 200 000 грн.

Более детально с условиями акции можно ознакомиться на сайте﻿ банка.

6. Парад кешбэков от Приватбанка

Приватбанк продолжает радовать своих клиентов акциями, в рамках которых клиенты банка могут получить кешбэк при оплате его картой.

С 29 марта по 29 июня 2024 года можно получить 3% кешбэка при расчете картами «Универсальная» и «Универсальная Голд» или премиальными картами любой международной платежной системы при покупках одежды, обуви или детских товаров.

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на страничке﻿ этой акции.

Максимальная сумма кешбэка – 500 грн в месяц с учетом налога на доходы физических лиц. Выплата кешбэка производится на следующей неделе после оплаты картой.