Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк розглядає варіант прив'язки гривні до євро замість долара

Через те, що в Україні зростає частка валютних угод у євро, Національний банк припустив, що незабаром постане питання прив'язування курсу гривні до євро замість долара. Про це йдеться в повідомленні Ради оверсайту індикаторів грошового та валютного ринку, опублікованому на офіційному сайті НБУ 26 березня 2024 року.

За операціями з купівлі безготівкової валюти клієнтами частка угод у євро впритул наблизилася до 50%, і учасники ринку вже потребують розрахунку індикатора довідкового значення курсу гривні до євро на міжбанку станом на 12 годин, який зараз є лише для долара.

"Продовження цієї тенденції з урахуванням євроінтеграційних прагнень України може вже в найближчому майбутньому актуалізувати питання доцільності переходу з долара до євро як основної валюти курсової прив'язки", - йдеться у повідомленні.

2. Банки активно змінюють відсоткові ставки за депозитами

Цього тижня відразу п'ять банків знизили відсоткові ставки за депозитами в національній валюті. Таке рішення – вимушена реакція на зниження ставки НБУ за депозитними сертифікатами (одне з основних джерел заробітку для банків) з 19 до 17,5% річних з 15 березня 2024 року.

Ідея Банк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 6 місяців з 15,75 до 15,50% річних.

Аккордбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців: на 3 місяці – з 17 до 16,50% річних; на 6 місяців – з 16,50 до 16% річних;

на 12 місяців – із 16 до 15% річних.

Банк Львів знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 15 до 14,50% річних;

на 6 місяців – із 16 до 15,50% річних; на 9 та 12 місяців – з 16 до 15% річних.

Укргазбанк знизив відсоткові ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців на 1% річних:

на 3 місяці – із 5,50 до 4,50% річних;

на 6 місяців – із 14,50 до 13,50% річних;

на 9 та 12 місяців – з 15,50 до 14,50% річних.

Альянс Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 9 та 12 місяців на 0,50% річних:

на 9 місяців – з 14,50 до 14% річних;

на 12 місяців – із 14 до 13,50% річних.

3. Райффайзен Банк змінив правила нарахування кешбеку за своїми картками

З 25 березня 2024 року Райффайзен Банк змінив умови програми нарахування кешбеку за своїми картками. Тепер за картами «Райф» та «Райф+», у тому числі і за картами «АТБ» та VISA Fishka нараховуватиметься кешбек у 3 категоріях:

- кафе та ресторани (МСС: 5811, 5812, 5813, 5814) - 2%;

- аптеки (МСС: 5122, 5912) - 1.5%;

- метро в межах України (МСС: 4111) – 10%.

Максимальна сума кешбеку, яку можна нагромадити за місяць, становить 500 грн. Виведення на картковий рахунок – мінімум 100 грн.

4. ПУМБ змінює тарифи за своїми картами

З 1 квітня 2024 року ПУМБ змінює тарифи за дебетовою карткою «ВсеКарта», а саме:

- змінюється розмір комісії за зняття готівки у банкоматах та касах за межами України – 1,5% від суми;

- зменшується комісія за здійснення переказів з карток банку на картки іноземних банків та фінансових компаній з 2 до 1%

З 30 квітня 2024 року ПУМБ змінює тарифи за кредитною карткою «ВсеМожу», а саме:

- встановлюється ліміт на безкоштовні зняття готівки у касах банку в межах власних коштів – 2 рази на місяць, при цьому загальна сума не повинна перевищувати 500 000 грн. Понад цей ліміт комісія складе 1,5% від суми зняття;

- знижується комісія за зняття готівки за кордоном у межах власних коштів – 1,5% від суми;

- знижується комісія за переказ коштів по Україні з використанням реквізитів IBAN (у тому числі на рахунки інших клієнтів банку) у межах власних коштів:

- якщо його здійснено у відділенні банку – 1,5% від суми;

- при використанні системи ПУМБ Online – 0,5%, але не менше ніж 3 грн і не більше 500 грн;

- змінюється комісія за переказ коштів з картки на картку з використанням сторонніх сервісів:

- за рахунок кредитних коштів – 2,99%;

- у межах залишку власних коштів – 0,5%.

5. Sense Bank продовжив термін дії акційної розстрочки

Sense Bank продовжив оформлення «Моментальної розстрочки» на акційних умовах – з річною процентною ставкою 0,01% і без щомісячної комісії терміном на 3 місяці – ще на 2 місяці, а саме з 1 квітня по 31 травня 2024 року .

Акційна розстрочка оформляється на суму покупки від 1000 до 200 000 грн.

Більш детально з умовами акції можна ознайомитись на сайті банку.

6. Парад кешбеків від Приватбанку

Приватбанк продовжує радувати своїх клієнтів акціями, в рамках яких клієнти банку можуть отримати кешбек під час оплати його карткою.

З 29 березня по 29 червня 2024 року можна отримати 3% кешбеку при розрахунку картками «Універсальна» та «Універсальна Голд» або преміальними картками будь-якої міжнародної платіжної системи при купівлі одягу, взуття та дитячих товарів.

Щоб взяти участь, потрібно зареєструватися на сторінці цієї акції.

Максимальна сума кешбеку – 500 грн. на місяць з урахуванням податку на доходи фізичних осіб. Виплата кешбеку здійснюється наступного тижня після оплати карткою.