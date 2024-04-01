Россияне ночью атаковали Украину "Шахедами": сколько сбила ПВО

В ночь на 1 апреля российские войска атаковали Украину беспилотниками Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили два "Шахеда".

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

"Ночью, российские оккупанты снова атаковали Украину, применив 3 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 2 ударных БпЛА были уничтожены" , – говорится в сообщении.

Отметим, ночью Воздушные силы сообщали об опасности атаки беспилотников в Сумской и Харьковской областях.