Росіяни вночі атакували Україну "Шахедами": скільки збила ППО
У ніч на 1 квітня російські війська атакували Україну безпілотниками Shahed. Сили протиповітряної оборони збили два "Шахеди".
Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
"Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 3 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 2 ударних БпЛА було знищено", – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, вночі Повітряні сили повідомляли про небезпеку атаки безпілотників у Сумській та Харківській областях.