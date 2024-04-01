Росіяни вночі атакували Україну "Шахедами": скільки збила ППО

У ніч на 1 квітня російські війська атакували Україну безпілотниками Shahed. Сили протиповітряної оборони збили два "Шахеди".

Про це йдеться﻿ в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 3 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 2 ударних БпЛА було знищено" , – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, вночі Повітряні сили повідомляли﻿ про небезпеку атаки безпілотників у Сумській та Харківській областях.