В Раде рассказали, могут ли заблокировать TikTok в Украине

В Украине могут быть основания для введения запрета на использование социальной сети TikTok﻿. Об этом сказал журналистам глава комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин, сообщает РБК-Украина.

Депутата спросили, есть ли возможность введения санкций в отношении TikTok на фоне ситуации в США, где рассматривают этот вопрос. Юрчишин сказал, что такие основания есть.

"Если такие санкции введены в стране-партнере, мы их вводим. Здесь все очень непросто, но это может стать еще одним козырем в переговорах не только с TikTok, но и Telegram, если Штаты пойдут на такой острый шаг" , — отметил он.

Он напомнил, что США указывают на отсутствие информации о том, как социальная сеть собирает, обрабатывает и использует персональные данные пользователей.

"Они понимают, что в постинформационную эру это ключевой ресурс, ключевой актив человека. И если его использовать не в правовом поле, то в конечном варианте страдает не только человек, но и государство в целом" , — говорит депутат.

По его словам, отслеживается вопрос об ограничениях для TikTok и Telegram в других странах, таких как Испания и Норвегия.