У Раді розповіли, чи можуть заблокувати TikTok в Україні

В Україні можуть бути підстави для запровадження заборони на використання соціальної мережі TikTok﻿. Про це сказав журналістам голова комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин, повідомляє РБК-Україна.

Депутата спитали, чи є можливості запровадження санкцій щодо TikTok на тлі ситуації в США, де розглядають це питання. Юрчишин Сказав, що такі підстави є.

"Якщо такі санкції запроваджені у країні-партнері, ми їх вводимо. Тут все дуже непросто, але це може стати ще одним козирем в переговорах не лише з TikTok, а й з Telegram, якщо Штати підуть на такий гострий крок" , — зазначив він.

Він нагадав, що США вказують на відсутність інформації щодо того, як соціальна мережа збирає, обробляє та використовує персональні дані користувачів.

"Вони розуміють, що в постінформаційну добу це ключовий ресурс, ключовий актив людини. І якщо його використовувати не в правовому полі, то в кінцевому варіанті страждає не лише людина, а й держава в цілому" , — каже депутат.

Наразі, за його словами, відстежується питання щодо обмежень для TikTok і Telegram в інших країнах, як-от Іспанія та Норвегія.