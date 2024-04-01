РФ пополняет запасы "шахедов", ударов может стать больше – Гуменюк

В России стали чаще производить собственные дроны типа Shahed, используя иранские компоненты﻿. Об этом рассказала в эфире национального телемарафона спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк, сообщает Деловая столица.

"В последние дни мы наблюдали перелеты грузового борта из Тегерана в Москву, что свидетельствует о том, что россияне готовы производить больше дронов. Враги продолжают собирать средства поражения на своей территории, они в активной работе" , — сказала она.

По словам Гуменюк, у РФ есть определенные запасы, и она продолжает налаживать отношения с Ираном, чтобы получать компоненты для производства большего количества дронов на своей территории. Такими Украину атакуют все чаще — они маркированы специфическими надписями.

Спикер также отметила, что, по имеющейся информации, атаки беспилотниками по Украине не прекратятся.