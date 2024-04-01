РФ поповнює запаси "шахедів", ударів може побільшати – Гуменюк

У Росії стали частіше виробляти власні дрони типу Shahed, використовуючи іранські компоненти﻿. Про це розповіла в ефірі національного телемарафону речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє Ділова столиця.

"Останніми днями ми спостерігали перельоти вантажного борта з Тегерана до Москви, що свідчить про те, що росіяни готові виробляти більше дронів. Вороги продовжують збирати засоби ураження на своїй території, вони в активній роботі" , — сказала вона.

За словами Гуменюк, РФ має певні запаси та продовжує налагоджувати відносини з Іраном, аби отримувати компоненти для виробництва більшої кількості дронів на своїй території. Такими Україну атакують все частіше — вони марковані специфічними написами.

Речниця також зазначила, що, за наявною інформацією, атаки безпілотниками по Україні не припинятимуться.