В РФ нашли обломки ракеты, которую запустили по Украине – Astra

В Саратовской области России обнаружили обломки ракеты Х-101, которую россияне запустили по Украине.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

В то же время местные издания сообщали, что это обломки украинского беспилотника, сбитого российской ПВО.

"По данным источников Astra, в 7 утра 31 марта в поле в Красноармейске Саратовской области обнаружили обломки ракеты Х-101. Во время пуска боевая часть стратегической ракеты сдетонировала в воздухе, а обломки упали на территорию Красноармейска" , – говорится в сообщении. ﻿

Отмечается, что один из обломков упал в 400 метрах от жилого дома 19 на улице 5-го микрорайона города. Пострадавших нет. Официально местные власти ситуацию не комментировали.