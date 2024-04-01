У РФ знайшли уламки ракети, яку запустили по Україні – Astra

У Саратовській області Росії знайшли уламки ракети Х-101, яку росіяни запустили по Україні.

Про це повідомляє﻿ Telegram-канал Astra.

Водночас місцеві видання повідомляли, що це уламки українського безпілотника, який збила російська ППО.

"За даними джерел Astra, о 7 ранку 31 березня в полі в Красноармійську Саратовської області знайшли уламки ракети Х-101. Під час пуску бойова частина стратегічної ракети здетонувала в повітрі, а уламки впали на територію Красноармійська" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що один з уламків упав за 400 метрів від житлового будинку 19 на вулиці 5-го мікрорайону міста. Постраждалих немає. Офіційно місцева влада ситуацію не коментувала.