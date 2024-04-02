Цена Биткоина может достичь нового рекорда до конца 2024 года: прогноз Euronews

В последние полгода Биткоин испытал значительный рост, почти удвоив свою стоимость и окончательно превзошел исторические пики 2021 года. Аналитики предполагали такой ход событий уже в январе, после утверждения регулятором SEC 11 заявок на биржевые спотовые ETF на Биткоине.

По прогнозам специалистов Euronews со ссылкой на данные британской финансово-технологической компании Finder, до конца 2024 года Биткоин может пробить отметку в 88 000 долларов США.

В целом среди криптовалютных аналитиков и выдающихся фигур в индустрии господствуют оптимистичные настроения:

CEO Galaxy Digital Майк Новограц отмечает: «После одобрения ETF у многих произошло «сдвиг мышления». Бейби-бумеры получили свой первый шанс на цифровое золото из-за инвестиционных консультантов. К концу года мы увидим BTC по 100000 USD. И если говорить о коррекции, то ниже 50 000 просадок мы уже не увидим».

Роберт Кийосаки, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа», отмечает взлет Биткоина и подчеркивает, что самая большая ошибка — это промедление: «Важно начать, даже с $500. Следующая остановка – $300 000 в 2024 году».

Аналитики ведущего финансового портала Traders Union считают, что длительный положительный тренд будет продолжаться в дальнейшем, хотя с меньшей интенсивностью, и цена достигнет уровня 77 800 долларов к концу 2024 года.

Поддерживатели «булрана» выдвигают несколько ключевых аргументов в пользу дальнейшего роста:

1. Большой спрос среди институциональных инвесторов.

Так, BlackRock – один из крупнейших инвестиционных фондов в мире, получивший одобрение для спотового ETF в США в январе, стал крупнейшим инвестором. За два месяца объемы фонда выросли до 15,5 миллиардов долларов США. В общей сложности фонд приобрел более 225 000 BTC.

MicroStrategy, крупный разработчик программного обеспечения удерживает более 205 000 BTC на своем балансе, оцениваемом в 15,06 миллиарда долларов США. Инвестиционные объемы MicroStrategy продолжают расти.

(По данным портала https://bitcointreasuries.net/ ).

Аналитики отмечают, что скупка фондами криптоактивов — явление временное. Однако пока наблюдается положительная тенденция, индивидуальные инвесторы могут вернуть ее в свою пользу.

2. Биткоин перешел психологический уровень предыдущего исторического максимума

В 2021 году произошел значительный обвал цены Биткоина, приведший к серьезным переживаниям среди инвесторов. Те, кто уложился в криптовалюту на вершине ее цены, планировали продать свои активы при достижении уровня от 63 до 67 тысяч долларов США. Это могло бы привести к падению цены. Однако, согласно анализу экспертов, на рынке происходит значительный спад предложения Биткоина, поскольку большинство намеревавшихся продать уже это сделали. Это может привести к увеличению дефицита монет и поддержанию спроса от институциональных инвесторов. Соответственно, цена Биткоина будет расти.

3. Очередной халвинг главной криптовалюты

Не следует забывать, что главную криптовалюту в скором времени, а именно в апреле 2024 года, ждет халвинг. Он сделает майнинг вдвое менее выгодным для тех, кто им занимается, соответственно, объем предложения Биткоина будет снижен при повышенном спросе, и это также может положительно повлиять на дальнейший рост цены.

Впрочем, у сторонников коррекции также есть основания полагать, что цена на Биткоин может несколько снизиться. Пока на рынке царит эйфория, а актив демонстрирует определенную переоцененность. Подобную ситуацию аналитики наблюдали в 2017 и 2021 годах, и оба раза это заканчивалось спадом.

Итак, с учетом роста цены Биткоина в последние месяцы, увеличения интереса со стороны инвестиционных фондов ETF, приближения халвинга и оптимизма инвесторов, можно ожидать достижения цены в 80 тысяч долларов США уже в начале лета и до 100 тысяч до конца года. Однако опыт прошлых лет показывает, что за каждым периодом роста может наступить глубокий спад, поэтому важно быть готовым к возможным рискам.