Ціна Біткоїна може сягнути нового рекорду до кінця 2024 року: прогноз Euronews

Протягом останніх півроку Біткоїн зазнав значного зростання, майже подвоївши свою вартість і остаточно перевершив історичні піки 2021 року. Аналітики передбачали такий хід подій вже в січні, після затвердження регулятором SEC 11 заявок на біржові спотові ETF на Біткоїн.

За прогнозами фахівців Euronews з посиланням на дані британської фінансово-технологічної компанії Finder, до кінця 2024 року Біткоїн може пробити відмітку у 88 000 доларів США.

Загалом, серед криптовалютних аналітиків та визначних фігур в індустрії панують оптимістичні настрої:

CEO Galaxy Digital Майк Новограц зазначає: «Після схвалення ETF у багатьох відбувся «зсув мислення». Бейбі-бумери отримали свій перший шанс на цифрове золото через інвестиційних консультантів. До кінця року ми побачимо BTC по 100 000 USD. І якщо говорити про корекцію, то нижче 50 000 просадки ми вже не побачимо».

Роберт Кійосакі, автор бестселлера «Багатий тато, бідний тато», відзначає зліт Біткоїна і наголошує, що найбільша помилка — це зволікання: «Важливо почати, навіть з $500. Наступна зупинка – $300 000 у 2024 році».

Аналітики з провідного фінансового порталу Traders Union вважають, що тривалий позитивний тренд буде продовжуватися надалі, хоч із меншою інтенсивністю, і ціна досягне рівня 77 800 доларів до кінця 2024 року.

Підтримувачі «булрану» висувають кілька ключових аргументів на користь подальшого зростання:

1. Великий попит серед інституційних інвесторів.

Так, BlackRock - один із найбільших інвестиційних фондів у світі, який отримав схвалення для спотового ETF в США у січні, став найбільшим інвестором. Протягом двох місяців обсяги фонду зросли до 15,5 мільярдів доларів США. Загалом фонд придбав понад 225 000 BTC.

MicroStrategy, великий розробник програмного забезпечення утримує понад 205 000 BTC на своєму балансі, що оцінюється в 15,06 мільярда доларів США. Інвестиційні обсяги MicroStrategy продовжують зростати.

(За даними порталу https://bitcointreasuries.net/).

Аналітики наголошують, що скуповування фондами криптоактивів — явище тимчасове. Проте, поки спостерігається позитивна тенденція, індивідуальні інвестори можуть повернути її на свою користь.

2. Біткоїн перейшов психологічний рівень попереднього історичного максимуму

У 2021 році відбувся значний обвал ціни Біткоїна, який призвів до серйозних переживань серед інвесторів. Ті, які вклалися в криптовалюту на вершині її ціни, планували продати свої активи при досягненні рівня від 63 до 67 тисяч доларів США. Це могло б призвести до падіння ціни. Однак, згідно з аналізом експертів, на ринку відбувається значний спад пропозиції Біткоїна, оскільки більшість тих, хто мав намір продати, вже це зробили. Це може призвести до збільшення дефіциту монет та підтримки попиту від інституційних інвесторів. Відповідно, ціна Біткоїна зростатиме.

3. Черговий халвінг головної криптовалюти

Не слід забувати, що на головну криптовалюту незабаром, а саме у квітні 2024 року, чекає халвінг. Він зробить майнінг вдвічі менш вигідним для тих, хто ним займається, відповідно обсяг пропозиції Біткоїна буде знижений при підвищеному попиті, і це також може позитивно вплинути на подальше зростання ціни.

Втім, у прихильників корекції також є підстави вважати, що ціна на Біткоїн може дещо знизитися. Наразі на ринку панує ейфорія, а актив демонструє певну переоціненість. Подібну ситуацію аналітики спостерігали у 2017 та 2021 роках, і обидва рази це закінчувалося спадом.

Отже, з урахуванням зростання ціни Біткоїна в останні місяці, збільшення інтересу з боку інвестиційних фондів ETF, наближення халвінгу та оптимізму інвесторів, можна очікувати досягнення ціни в 80 тисяч доларів США вже на початку літа і до 100 тисяч до кінця року. Однак, досвід минулих років показує, що за кожним періодом зростання може настати глибокий спад, тому важливо бути готовим до можливих ризиків.