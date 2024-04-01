Новый комиссар Совета Европы по правам человека первый визит совершит в Украину

Новый комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти начинает 1 апреля свой шестилетний мандат с обещанием поставить права человека в центр повестки дня государств-членов. Об этом информировала пресс-служба Совета Европы, сообщает Европейская правда.

О'Флаэрти сообщил, что свой первый визит в должности комиссара он намерен осуществить в Украину.

"Я не могу представить себе ничего более насущного, чем преодоление последствий полномасштабного вторжения России в Украину, которое повлекло ужасные человеческие страдания и разрушения" , – сказал О'Флаэрти.

Он добавил, что намерен "добавить перспективу прав человека к самым большим вызовам, стоящим перед нашими обществами".

Комиссар также определил другие сферы, в которых срочно необходима более сильная защита прав человека, включая климатический кризис, управление искусственным интеллектом, свободу выражения мнений, миграцию и рост языка ненависти, в том числе антисемитизма и антимусульманских нападений.

Значительная часть повестки дня комиссара также будет посвящена вынесению борьбы маргинализированных людей и жертв дискриминации на передний план правозащитных дискуссий.

"В частности, ромы и кочевники находятся в невыносимой ситуации, которая требует большего внимания" , – сказал комиссар.

Кроме того, комиссар отметил свое намерение сосредоточиться на вопросах молодежи, социально-экономических правах и правозащитниках, а также использовать свой мандат для содействия выполнению решений Европейского суда по правам человека.