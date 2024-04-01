Кабмин запретил выселять некоторые категории ВПЛ из временного жилья

Кабинет министров Украины запретил выселять уязвимые категории внутренне перемещенных лиц из жилья для временного проживания, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба﻿ правительства.

Как отмечается, 29 марта Кабинет министров внес изменения в Порядок формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания, учета и предоставления такого жилья для временного проживания внутриперемещенных лиц, утвержденного Постановлением КМУ от 29 апреля 2022 г. № 495.

Постановление имеет целью предоставить отдельным категориям ВПЛ дополнительные гарантии по недопущению их принудительного выселения из жилья для временного проживания в период действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения или отмены.

Таким образом, на внутренних переселенцев, принадлежащих к уязвимым категориям граждан, не будет распространяться ограничение срока проживания, предусмотренное абзацем восьмым части 1 статьи 9 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц".

Как отметили в правительстве, такие изменения направлены на усиление гарантий правовой и социальной защиты внутриперемещенных лиц.

Напомним, Кабинет министров расширил перечень внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые будут иметь право на получение компенсации на жительство еще в течение шести месяцев.

Также в Украине действует закон, способствующий тому, чтобы переселенцы могли получить льготные кредиты на приобретение земельных участков, покупку и строительство жилья.