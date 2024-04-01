Доллар преодолел отметку 39. Когда будет 40

На прошлой неделе доллар на межбанковском валютном рынке установил новый рекорд: во вторник 26 марта его цена на позиции «бид» (цена покупателей) достигла отметки 39,43 грн, что на 24 копейки выше максимума предыдущей недели. Только активное вмешательство Национального банка в виде массированных валютных интервенций помогло остановить падение гривны и ненадолго развернуть тренд в обратную сторону.

Регулятору пришлось продать еще почти 665 млн долларов. Впрочем, пока он может себе это позволить. В пятницу 29 марта Министерство финансов обнародовало информацию о том, что только за март Украина получила почти 9 млрд долларов финансовой помощи. 4,9 млрд долларов из этой суммы предоставил Евросоюз, 1,5 млрд долларов – Канада, 1,1 млрд долларов - Япония, 880 млн долларов – Международный валютный фонд и 515 млн долларов – Великобритания. Т.е. до тех пор, пока в нижней палате Конгресса США наконец-то не проголосуют за выделение финансовой и военной помощи Украине в размере 61 млрд долларов (причем, говорят, конечную сумму уменьшат), Европа и другие страны помогают нам продержаться на плаву. Ожидается, что состоянием на 1 апреля золотовалютные резервы Украины наконец-то вырастут после двух месяцев падения.

Тем не менее, удерживать даже видимую стабильность гривны становится все тяжелее. Нацбанку приходится «сушить» гривну, вытягивая ее из банковской системы всеми правдами и неправдами. И когда на прошлой неделе Госказначейство выплатило предприятиям-экспортерам положенную компенсацию налога на добавочную стоимость, это тут же привело к ухудшению ситуации на межбанке: продавцы валюты снизили предложение, опять оставив покупателей на волю Нацбанка. И тому пришлось показывать твердость своих намерений, чтобы не допустить нового витка ажиотажа.

В последний рабочий день марта, когда Европа готовилась к празднованию католической Пасхи, и активность на межбанке незначительно снизилась, Нацбанку удалось «уронить» доллар до отметки 38,95 гривен. Однако уже утром понедельника надежды на дальнейшее укрепление гривны растаяли, как туман: котировки поползли вверх и к закрытию торгов понедельника достигли отметки 39,175/39,23 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). Стало понятно, что отметку 39 доллар преодолел.

Когда будет 40 гривен за доллар?

Начнем с того, что такую цену на наличном рынке в Украине видели уже не раз. Впервые отметку 40 буквально на несколько часов преодолели в конце февраля 2014 года. Тогда в огне Революции Достоинства горели не только остатки режима Януковича, но и украинская банковская и финансовая система, которая, как торпедированный нашим морским дроном большой десантный корабль противника, легла на один борт и дала крен. Банковскую систему огромными усилиями удалось удержать на плаву, но платой за это стали 2/3 банков, покинувших рынок за последние 10 лет. Наличный доллар на пике ажиотажа продавали по 40-42 грн, впрочем, уже к июню 2015 года его цена упала до 21 грн.

Второй раз дороже 40 гривен за доллар мы увидели в начале полномасштабного вторжения в Украину. Тогда банки полностью прекратили продажу наличной валюты, и люди, бежавшие за границу, вынуждены были покупать на «черном» валютном рынке по любой цене. Как только в банках восстановили продажу валютной наличности, курс доллара вновь упал.

Третий раз наличный доллар ненадолго поднялся выше отметки 40 в сентябре 2022 года. Тогда же был установлен исторический рекорд для наличного валютного рынка столицы – 45 грн за доллар. В регионах, по свидетельству очевидцев, доходило до 47-и. И вновь после этого доллар подешевел.

И наконец, четвертый раз 40 на «выключенных табло» обменников было в последние дни 2023 года.

Почему каждый раз доллар откатывался? Причина очевидна: курс наличного доллара рос, подогреваемый с одной стороны паникерами, а с другой – спекулянтами, не преминувшими воспользоваться ситуацией. При этом официальный курс доллара оставался на месте. Т.е. такая цена на наличном рынке была явно искусственной.

Тогда, но не сейчас. В феврале-марте 2024 года наблюдалась плавная девальвация гривны, сопровождаюшаяся ростом официального (безналичного) курса доллара. А наличный просто следовал за ним. Разница в цене между «налом» и «безналом» сократилась до 10-15 копеек. На этот раз обвинить спекулянтов в игре на повышение уже не получится. Доллар поднимает (точнее, гривну опускает) сам Нацбанк.

Когда же будет 40 гривен за доллар? Хочется верить, что НБУ будет оттягивать этот момент до последнего. В случае, если не удастся обычными методами удержать ситуацию под контролем, в ход пойдут испробованные в начале большой войны валютные ограничения. Однако долго так продолжаться не может. Международный валютный фонд явно намекнул специалистам с Институтской, что удержание курса за счет внешней помощи – путь в никуда.

Двигаясь шагами по 15-20 копеек в неделю, как это было в марте, 40 за доллар мы увидим или в конце апреля, или в первой половине мая. Все инструменты сейчас в руках НБУ. Ему и принимать решение.