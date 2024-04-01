Долар подолав позначку 39. Коли буде 40

Минулого тижня долар на міжбанківському валютному ринку встановив новий рекорд: у вівторок 26 березня його ціна на позиції «бід» (ціна покупців) досягла позначки 39,43 грн, що на 24 копійки вище за максимум попереднього тижня. Тільки активне втручання Національного банку у вигляді масованих валютних інтервенцій допомогло зупинити падіння гривні та ненадовго розгорнути тренд у зворотний бік.

Регулятору довелося продати ще майже 665 млн. доларів. Втім, поки що він може собі це дозволити. У п'ятницю 29 березня Міністерство фінансів оприлюднило інформацію про те, що лише за березень Україна отримала майже 9 млрд. доларів фінансової допомоги. 4,9 млрд доларів із цієї суми надав Євросоюз, 1,5 млрд доларів – Канада, 1,1 млрд доларів – Японія, 880 млн доларів – Міжнародний валютний фонд та 515 млн доларів – Великобританія. Тобто. доти, доки у нижній палаті Конгресу США нарешті не проголосують за виділення фінансової та військової допомоги Україні у розмірі 61 млрд доларів (причому, кажуть, кінцеву суму зменшать), Європа та інші країни допомагають нам протриматися на плаву. Очікується, що станом на 1 квітня золотовалютні резерви України нарешті зростуть після двох місяців падіння.

Проте, утримувати навіть видиму стабільність гривні стає дедалі важче. Нацбанку доводиться «сушити» гривню, витягаючи її з банківської системи всіма правдами та неправдами. І коли минулого тижня Держказначейство виплатило підприємствам-експортерам належну компенсацію податку на додаткову вартість, це відразу призвело до погіршення ситуації на міжбанку: продавці валюти знизили пропозицію, знову залишивши покупців на волю Нацбанку. І тому довелося показувати твердість своїх намірів, щоби не допустити нового витка ажіотажу.

В останній робочий день березня, коли Європа готувалася до святкування католицького Великодня, і активність на міжбанку трохи знизилася, Нацбанку вдалося «впустити» долар до позначки 38,95 гривень. Проте вже вранці понеділка надії на подальше зміцнення гривні розтанули, як туман: котирування поповзли вгору і до закриття торгів понеділка досягли позначки 39,175/39,23 гривні (відповідно, бід/оффер). Стало зрозуміло, що позначку 39 доларів подолав.

Коли буде 40 гривень за долар?

Почнемо з того, що таку ціну на готівковому ринку в Україні вже не раз бачили. Вперше позначку 40 буквально на кілька годин подолали наприкінці лютого 2014 року. Тоді у вогні Революції Гідності горіли не лише залишки режиму Януковича, а й українська банківська та фінансова система, яка, як торпедований нашим морським дроном, великий десантний корабель противника, лягла на один борт і дала крен. Банківську систему величезними зусиллями вдалося утримати на плаву, але платою за це стали 2/3 банків, які залишили ринок протягом останніх 10 років. Готівковий долар на піку ажіотажу продавали по 40-42 грн, проте вже до червня 2015 року його ціна впала до 21 грн.

Вдруге дорожче за 40 гривень за долар ми побачили на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді банки повністю припинили продаж готівкової валюти, і люди, які тікали за кордон, змушені були купувати на чорному валютному ринку за будь-якою ціною. Щойно у банках відновили продаж валютної готівки, курс долара знову впав.

Втретє готівковий долар ненадовго піднявся вище за відмітку 40 у вересні 2022 року. Тоді ж було встановлено історичний рекорд для готівкового валютного ринку столиці – 45 грн. за долар. У регіонах, за свідченням очевидців, доходило до 47-ти. І знову після цього долар подешевшав.

І нарешті, вчетверте 40 на «вимкнених табло» обмінників було останніми днями 2023 року.

Чому щоразу долар відкочувався? Причина очевидна: курс готівкового долара зростав, що з одного боку підігрівається панікерами, а з іншого – спекулянтами, які не забули скористатися ситуацією. При цьому, офіційний курс долара залишався на місці. Тобто. така ціна на готівковому ринку була явно штучною.

Тоді, але не зараз. У лютому-березні 2024 року спостерігалася плавна девальвація гривні, що супроводжувалася зростанням офіційного (безготівкового) курсу долара. А готівка просто йшла за ним. Різниця в ціні між «налом» та «безготівкою» скоротилася до 10-15 копійок. Цього разу звинуватити спекулянтів у грі на підвищення вже не вдасться. Долар піднімає (точніше, гривню опускає) сам Нацбанк.

Коли ж буде 40 гривень за долар? Хочеться вірити, що НБУ відтягуватиме цей момент до останнього. У разі, якщо не вдасться звичайними методами утримати ситуацію під контролем, у хід підуть випробувані на початку Великої війни валютні обмеження. Однак довго так продовжуватись не може. Міжнародний валютний фонд явно натякнув фахівцям з Інститутською, що утримання курсу за рахунок зовнішньої допомоги – шлях у нікуди.

Рухаючись кроками по 15-20 копійок на тиждень, як це було у березні, 40 за долар ми побачимо або наприкінці квітня, або у першій половині травня. Усі інструменти зараз у руках НБУ. Йому й ухвалювати рішення.