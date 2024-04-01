Белгород попал под обстрел: в городе горят частные дома и автомобили (Обновлено)

Белгород сегодня, 1 апреля, попал под обстрел. В городе вспыхнули частные дома и автомобили, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и Минобороны РФ.

Сначала в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.

Позже местные Telegram-каналы сообщили о звуках взрывов. "Прилеты" пришлись в районе автомобильной парковки и частного сектора. Часть автомобилей и домов вспыхнула.

Минобороны РФ отчиталось о якобы перехвате средствами ПВО "семнадцати реактивных снарядов".

Пострадавшие от обстрела

Гладков сообщил, что в результате "прилетов" по городу пострадали девять человек. Он также опубликовал фото последствий обстрела города.

Обстрелы Белгорода

Несколько дней назад жители Белгородской области слышали громкие взрывы. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о якобы работе ПВО над регионом.

До этого Белгород и Белгородская область оказались под обстрелом из воздуха. В результате атак зафиксировано разрушение инфраструктуры, пострадали местные жители.