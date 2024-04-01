Эрдоган обсудил с Рютте условия одобрения его кандидатуры на должность генсека НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой правительства Нидерландов Марком Рютте, во время которого, в частности, речь шла о выборах нового генсека НАТО, сообщает Европейская правда.

Об этом проинформировала канцелярия турецкого президента.

Турция является одной из немногих стран, которая может стать препятствием для утверждения Рютте преемником действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга.

В разговоре Эрдоган рассказал Рютте об ожиданиях Турции от нового генерального секретаря.

В частности, турецкий президент заявил, что новый генсек должен "лучше служить" безопасности и интересам членов Альянса в борьбе с терроризмом и другими вызовами, укреплять единство Альянса и предоставлять приоритет первоочередной роли НАТО, брать на себя обязательства по основным ценностям и устоявшейся практики Альянса, а также "принимать во внимание особенности союзников, которые не являются членами ЕС".

"Эрдоган заявил, что в свете этих принципов Турция будет принимать свое решение по этому вопросу (избрание нового генсека. – Ред.) в рамках стратегической мудрости и справедливости", – говорится в сообщении канцелярии.

В последнее время из ряда столиц поступили сигналы о том, что они поддерживают кандидатуру Рютте на должность генсека Альянса. Это в том числе ключевые государства, такие как США, Великобритания, Франция и Германия. Однако препятствием утверждению Рютте может стать Венгрия, где уже публично высказались против, а также Турция.