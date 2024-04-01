В Силах обороны объяснили, почему россияне атакуют ракетами на рассвете

Российская армия совершает ракетные атаки обычно на рассвете, чтобы истощить украинские силы противовоздушной обороны, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"К системе истощения относится и время проведения атак. Помним все, что как раз перед рассветом, когда труднее всего сосредоточиться. Системы противовоздушной обороны работают не самостоятельно — ими руководят люди. И в течение ночного боевого дежурства человеческий организм истощается" , — сказала она.

По словам Гуменюк, Россия ракетными атаками пытается истощить не только системы ПВО, но и государство в целом.

Как сообщалось, утром 31 марта российская армия нанесла ракетный удар по Львовской области. Вероятно, враг целил в газовые хранилища в Стрыйском районе. В результате атаки погибли два человека.