У Силах оборони пояснили, чому росіяни атакують ракетами на світанку

Російська армія здійснює ракетні атаки зазвичай на світанку, щоб виснажити українські сили протиповітряної оборони, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила на брифінгу речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"До системи виснаження відноситься і час проведення атак. Пам’ятаємо всі, що як раз перед світанком, коли найважче зосередитись. Системи протиповітряної оборони працюють не самостійно – ними керують люди. І протягом нічного бойового чергування людський організм виснажується" , – сказала вона.

За словами Гуменюк, Росія ракетними атаками намагається виснажити не лише системи ППО, а й державу в цілому.

Як повідомлялось, вранці 31 березня російська армія завдала ракетний удар по Львівській області. Ймовірно, ворог цілив у газові сховища в Стрийському районі. Внаслідок атаки загинуло двоє осіб.