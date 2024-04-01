Канцлер Австрии созывает Совет нацбезопасности из-за российского шпиона
Канцлер Австрии Карл Нехаммер решил созвать Совет национальной безопасности на 9 апреля. Причиной этого стал недавний арест российского шпиона в стране, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Kurier.
"Есть обвинения в шпионаже против Эгисто Отта, бывшего сотрудника BVT (Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом - ред.)", - заявил Нехаммер.
По его словам, эти обвинения серьезные. Они теперь должны быть разъяснены судебными органами.
"С другой стороны, ситуация с безопасностью в республике должна быть оценена и разъяснена. Мы должны не допустить, чтобы российские шпионские сети угрожали нашей стране путем проникновения в политические партии", - добавил он.
Сегодня Венский окружной суд по уголовным делам приговорил к предварительному заключению бывшего сотрудника BVT Эджисто Отта.
Что предшествовало
На днях сообщалось, что в Вене был арестован бывший офицер Федерального ведомства по защите конституции и борьбы с терроризмом.
В отношении него прокуратура Вены расследует злоупотребление служебным положением и ведение тайной разведки в ущерб Австрии.
Мужчине также инкриминируют передачу российским шпионам содержимого мобильных телефонов высокопоставленных чиновников.