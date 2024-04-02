КНДР снова запустила ракету в сторону Японского моря

Во вторник утром Северная Корея провела третье с начала года испытание баллистических ракет, запустив ракету средней дальности, способную нести тактическую ядерную боеголовку, в сторону Японского моря, сообщает Украинская правда.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) заявил, что зафиксировал пуск ракеты среднего класса со стартовой позиции вблизи Пхеньяна в 6:53 утра.

По данным JCS, северокорейские военные запустили ракету из 600-миллиметровой системы залпового огня.

Она пролетела около 300 километров и упала в море, не причинив никакого вреда. Однако такая дальность свидетельствует, что подобное оружие может поразить большую часть территории Южной Кореи, а Пхеньян утверждает, что на эту ракету может быть установлена тактическая ядерная боеголовка.

В Сеуле заверили, что вооруженные силы Южной Кореи поддерживают состояние полной боевой готовности и обмениваются информацией о запусках КНДР баллистических ракет с партнерами из Соединенных Штатов и Японии, усилив наблюдение и готовясь к новым пускам.

В Токио подтвердили, что северокорейская баллистическая ракета упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Этот запуск стал третьим испытанием баллистической ракеты в Северной Корее в этом году.