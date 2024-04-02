ПВО ночью уничтожила 9 "Шахедов" – Воздушные силы

В ночь на 2 апреля российские войска атаковали Украину беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили 9 "Шахедов".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Всего оккупанты запустили 10 "Шахедов" из мыса Чауда в оккупированном Крыму. Также ночью войска РФ ударили управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной части Запорожской области.