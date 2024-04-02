ППО вночі знищила 9 "Шахедів" – Повітряні сили
У ніч на 2 квітня російські війська атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 9 "Шахедів".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Всього окупанти запустили 10 "Шахедів" з мису Чауда в окупованому Криму. Також вночі війська РФ вдарили керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої частини Запорізької області.
"Підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено дев’ять «Shahed-136/131» у межах Дніпропетровської області", – йдеться в повідомленні.