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ППО вночі знищила 9 "Шахедів" – Повітряні сили

ППО вночі знищила 9 "Шахедів" – Повітряні сили
Фото: twitter.com/DefenceU

У ніч на 2 квітня російські війська атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 9 "Шахедів".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Всього окупанти запустили 10 "Шахедів" з мису Чауда в окупованому Криму. Також вночі війська РФ вдарили керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої частини Запорізької області.

"Підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено дев’ять «Shahed-136/131» у межах Дніпропетровської області", – йдеться в повідомленні.

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