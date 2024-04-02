РФ за сутки потеряла около 800 военных и 30 артсистем – Генштаб

За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 780 военных, 12 танков, 29 бронемашин, 30 артсистем и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.04.24 ориентировочно составили: