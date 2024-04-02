РФ за сутки потеряла около 800 военных и 30 артсистем – Генштаб
За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 780 военных, 12 танков, 29 бронемашин, 30 артсистем и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 443 660 (+780) человек,
- танков − 6 998 (+12) ед,
- боевых бронированных машин – 13 350 (+29) ед,
- артиллерийских систем − 11 112 (+30) ед,
- РСЗО − 1 023 (+0) ед,
- средств ПВО − 744 (+0) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8 779 (+22) ед,
- крылатых ракет − 2 058 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 14 783 (+31) ед,
- специальной техники – 1 832 (+6) ед.