РФ за добу втратила майже 800 військових і 30 артсистем – Генштаб

За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 780 військових, 12 танків, 29 бронемашин, 30 артсистем та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.04.24 орієнтовно склали: