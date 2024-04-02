РФ за добу втратила майже 800 військових і 30 артсистем – Генштаб
За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 780 військових, 12 танків, 29 бронемашин, 30 артсистем та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 443 660 (+780) осіб,
- танків − 6 998 (+12) од,
- бойових броньованих машин − 13 350 (+29) од,
- артилерійських систем − 11 112 (+30) од,
- РСЗВ − 1 023 (+0) од,
- засобів ППО − 744 (+0) од,
- літаків − 347 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 779 (+22) од,
- крилатих ракет − 2 058 (+1) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 14 783 (+31) од,
- спеціальної техніки − 1 832 (+6) од.