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РФ за добу втратила майже 800 військових і 30 артсистем – Генштаб

РФ за добу втратила майже 800 військових і 30 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 780 військових, 12 танків, 29 бронемашин, 30 артсистем та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 443 660 (+780) осіб,
  • танків − 6 998 (+12) од,
  • бойових броньованих машин − 13 350 (+29) од,
  • артилерійських систем − 11 112 (+30) од,
  • РСЗВ − 1 023 (+0) од,
  • засобів ППО − 744 (+0) од,
  • літаків − 347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 779 (+22) од,
  • крилатих ракет − 2 058 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 14 783 (+31) од,
  • спеціальної техніки − 1 832 (+6) од.

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