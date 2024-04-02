В Финляндии 12-летний ученик устроил стрельбу в школе

В результате стрельбы в начальной школе финского города Вантаа вблизи Хельсинки ранения получили трое 12-летних школьников, сообщает Европейская правда.

По данным полиции, задержанный подозреваемый является учеником школы.

Полиция не комментирует, какое именно оружие было применено во время инцидента, но это было огнестрельное оружие.

Полиция не комментирует характер ранений, полученных пострадавшими. Известно, что пострадавшие являются также 12-летними учениками школы.

Правоохранители сейчас выясняют, причастны ли к делу другие стороны.

По словам очевидцев, инцидент со стрельбой произошел на территории начальной школы.

В настоящее время ученики все еще находятся в классах, а в школу уже прибыло несколько десятков родителей детей, с ними общается полиция.

Полиция обещает в течение дня выступить с пресс-конференцией по этому инциденту.